Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Nawalny

16.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Nawalny:

"Mit großem Zynismus ließe sich fragen, was Nawalnys Leben in dieser Debatte denn überhaupt bedeute, angesichts der geschätzt 300.000 toten russischen Soldaten seit dem militärischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022. Nawalny kehrte nach der ersten Giftattacke auf sein Leben freiwillig nach Russland zurück. Er war sich des Risikos bewusst, vielleicht hat er den eigenen Tod sogar einkalkuliert. Das macht den Unterschied. Er hat den Widerstand gegen Putins mörderischen Apparat höher gewichtet als das eigene Wohlergehen, als die eigene Existenz."/yyzz/DP/he