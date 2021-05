Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Neuausrichtung Bundeswehr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Neuausrichtung Bundeswehr :

"Mit Blick auf die Truppe beschleicht einen hierzulande ein gewisser Reform-Überdruss. Weizsäcker-Kommission, Weise-Kommission, Transformation der Bundeswehr, Neuausrichtung der Bundeswehr - es ist nicht ganz leicht, bei der Fülle der Umbauarbeiten in den zurückliegenden Jahren den Überblick zu behalten. Jetzt also eine neue Reform - eine kleine allerdings, die auch gar nicht so heißen und erst recht niemandem weh tun soll. Ein territoriales Führungskommando, ein Weltraumkommando und insgesamt "mehr Truppe und weniger Stäbe", das klingt erst mal nicht schlecht. Zugleich stellt sich die Frage, warum das alles nicht schon längst beziehungsweise ausgerechnet jetzt angefasst wird, vier Monate vor der Wahl."