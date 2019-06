Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Nordkorea

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Nordkorea:

"Doch ist das Thema um die nordkoreanische Atomrüstung in der Substanz auch nach den spektakulären Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump in der Sache keinen Schritt weitergekommen. Zwar lässt es Trump weiterhin an warmen Worten für den Nordkoreaner nicht fehlen, der Dissens über Schrittfolge und Reichweite der Denuklearisierung Koreas im Gegenzug für die Aufhebung der Sanktionen gegen den Norden aber bleibt. Was sich verändert hat, ist der Imagegewinn des "kleinen Raketenmannes" (Trump), der sich nach langjähriger internationaler Isolation auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten trifft, auch wenn dieser die vorerst letzte Begegnung abgebrochen hat. Abrüstungsverhandlungen, das zeigt die Erfahrung der Vergangenheit, sind ein schwieriges und langwieriges Geschäft."