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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ostdeutschen Wirtschaftsforum

04.06.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ostdeutschen Wirtschaftsforum:

"Hier ein Auszug: Bundeskanzler Friedrich Merz hat Ostdeutschland beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum als Zukunftsregion gewürdigt und mehr Stolz auf die eigenen Leistungen eingefordert. Dabei hebt er hervor, dass diese Anerkennung berechtigt sei, weil der Osten unter anderem bei KI, Wasserstoff und Mikroelektronik längst zu den wichtigsten Innovationsstandorten zählt. Als Beispiele werden das Hightech-Netzwerk "Silicon Saxony", weitere IT-Standorte in mehreren ostdeutschen Städten sowie neue Rechenzentren auch in Brandenburg genannt. Auch Digitalminister Karsten Wildberger habe mit seiner Beschreibung Ostdeutschlands als "Mitte Deutschlands" ein Signal für Aufbruch und wirtschaftliche Bedeutung gesetzt."/DP/jha