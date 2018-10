Pressestimme/'Märkische Oderzeitung' zu polnischen Reparationsforderungen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu polnischen Reparationsforderungen:

"Mit der Forderung nach angeblich ausstehenden Reparationszahlungen für den mehr als sieben Jahrzehnte zurückliegenden Zweiten Weltkrieg stellen die Vertreter der PiS-Partei in Frage, was seit 1990 zwischen dem wiedervereinten Deutschland und dem demokratischen Polen an Aussöhnung und Zusammenarbeit erreicht wurde. Das ist in hohem Maße irritierend. Zum Glück gibt es viele Menschen östlich von Oder und Neiße, die dazu eine völlig andere Meinung vertreten."/al/DP/he