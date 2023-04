Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Rassismus/Polizei

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Rassismus/Polizei:

"Polizisten sind Staatsdiener, und im deutschen Staat haben Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus keinen Platz. Heißt es jedenfalls so schön. Tatsächlich aber findet sich all das mitten unter uns. Kann man erwarten, dass Polizisten dagegen immun sind? Als Ideal ja, in der Realität nein. Erstens kommen Polizisten nicht aus einer idealen anderen Welt und zweitens sind sie es, die in die berühmten Problemviertel gehen, aus denen nicht wenige Prediger der Toleranz längst weggezogen sind, falls sie dort jemals lebten. Natürlich gibt es für Rassismus und undemokratischen Autoritätskult keine Entschuldigung. Da ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber wer erwartet, dass Polizisten politische und kulturelle Vorbilder werden, überfordert den Berufsstand."/zz/DP/he