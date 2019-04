Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Razzia gegen Rechtsextreme

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Razzia gegen Rechtsextreme:

"Der Verfassungsschutz schätzt Cottbus als rechtsextremen Schwerpunkt ein. Nirgendwo anders in Brandenburg gab es laut Polizei 2018 mehr rechtsextreme Gewalt. Diese Region hat ein größeres Problem, als sich viele eingestehen. Seit nahezu 30 Jahren eine harte rechtsextreme Szene in Cottbus etabliert. Deren zweite Generation bleibt nicht mehr unter ihresgleichen. Da hilft kein Jammern: Warum immer Cottbus? Die Mehrheit in dieser Stadt muss selbst prüfen, was sie nicht tolerieren darf - ob nun bei Politikern, Sportfreunden oder Nachbarn. Sonst kommt bald die nächste Razzia, und alle wundern sich wieder."/zz/DP/he