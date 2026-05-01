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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Russland/Botschafter

28.05.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Russland/Botschafter:

"Mit seiner kürzlichen Warnung, westliche Diplomaten sollten die Stadt schnellstmöglich verlassen, weil man jetzt auf Rüstungsobjekte und "Entscheidungszentren", also Regierungsgebäude, in Kiew ziele, hat Russland eine neue Eskalationsstufe gezündet. Die Drohungen und Angriffe machen deutlich, wie sehr die Siegesgewissheit des Kremls zuletzt gelitten hat. Es gibt keine Geländegewinne an der Front mehr, ukrainische Geschosse sind tief auf russisches Gebiet vorgedrungen und sogar in der Hauptstadt Moskau eingeschlagen. Hingegen kann die Ukraine auf den 90-Milliarden-Kredit der EU hoffen, der ihr allein in diesem Jahr 30 Milliarden Euro für Waffen sichert. Ob wir eine neue Phase des Krieges erleben, lässt sich nicht seriös voraussagen. Aber die russischen Drohungen erwecken den Eindruck, als fühle sich Kriegsherr Wladimir Putin in die Enge getrieben."/yyzz/DP/men