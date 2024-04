Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Sanktionen gegen Russland

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Sanktionen gegen Russland:

"Den erneuten Warnschuss des EU-Gerichts sollten sich diejenigen in der EU zu Herzen nehmen, die immer wieder damit liebäugeln, das in der EU sichergestellte Vermögen sanktionierter russischer Personen, Organisationen oder staatlicher Stellen zu verwerten, etwa die hier lagernden russischen Zentralbank-Milliarden. Bislang sollen lediglich die aufgelaufenen Zinsen für die Ukraine genutzt werden. Hingegen würde der Plan, an das eigentliche Kapital heranzugehen, nicht nur das Vertrauen in den europäischen Finanzstandort beschädigen, sondern auch rechtliche Fragen aufwerfen. Und wenn schon die EU sich nicht an ihre eigenen rechtsstaatlichen Prinzipien halten würde - wer dann?"/yyzz/DP/he