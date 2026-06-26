DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.605 +0,5%Euro1,1382 ±-0,0%Öl72,46 -0,9%Gold4.064 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Schnieder/Infrastruktur

29.06.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Schnieder/Infrastruktur:

"Schnieder hat von seinen Vorgängern eine Reihe von Problemen geerbt. Die Brücken in diesem Land zerbröseln. Die Deutsche Bahn muss einen jahrzehntelangen Rückstand bei der Instandhaltung der Infrastruktur aufholen. Brücken, Schienen, Autobahnen: All das rottet seit Jahrzehnten vor sich hin. Die Verkehrspolitik steht wie kaum etwas anderes für den Rück- und Stillstand in diesem Land. Die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen, ist die wichtigste Aufgabe des Bundesministers. Das ist ein mühsames Geschäft. Und politisches Kapital lässt sich daraus nicht schlagen. Schnieder fehlt eine Idee, wohin die Verkehrspolitik eigentlich steuern soll. Soll Deutschland das modernste Schienennetz Europas haben? Sollen im ländlichen Raum bald flächendeckend autonome Autos fahren und somit den Nahverkehr ergänzen? Wie soll das Autobahnnetz der Zukunft aussehen?"/yyzz/DP/he