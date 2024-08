Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Söders Absage an Schwarz-Grün

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Söders Absage an Schwarz-Grün:

Schwarz-Grün ist nach derzeitigen Umfragen die einzige Option für die Grünen, im Bund an der Macht zu bleiben. Doch hier wird es schwierig. Denn die Union hält alle Asse in der Hand. Die Befürchtung ist groß, dass im Bund ähnliches passieren könnte wie nach der Landtagswahl in Hessen. Dort spielte CDU-Ministerpräsident Boris Rhein die Grünen gegen die SPD aus und ließ am Ende seinen ehemaligen Koalitionspartner Grüne fallen. Wie die Öko-Partei dieses Dilemma auflösen möchte, ist derzeit unklar. Habeck versucht es damit, den realpolitischen Flügel stärker in den Vordergrund zu rücken. Doch ob das nützt, ist mehr als fraglich."/yyzz/DP/he