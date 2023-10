Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Solidaritäts-Demo/Berlin

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Solidaritäts-Demo/Berlin:

"Man muss es so hart sagen: Das Interesse an Solidaritätsbekundungen mit Israel ist gering. Das ist beschämend und besorgniserregend. Stattdessen dominieren seit zwei Wochen Bilder von propalästinensischen Protesten mit gewaltverherrlichenden Parolen, ein Brandanschlag auf eine Synagoge und das Herunterreißen von israelischen Flaggen von öffentlichen Gebäuden die Nachrichten. Das all das in Deutschland gedeihen kann, macht Angst. Zugleich steht zu befürchten, dass die Solidarität mit Israel weiter schwinden könnte - und zwar mit dem Beginn der Bodenoffensive."/yyzz/DP/he