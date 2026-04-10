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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Stimmung in der Koalition

13.04.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Stimmung in der Koalition:

"Manchmal hilft ein Spaziergang am Wasser, um den Kopf freizubekommen und den Blick für das Wesentliche wiederzufinden. Man kann nur hoffen, dass es den Spitzen der Koalition in Berlin auch so geht. Die trafen sich am Wochenende in der Villa Borsig im Norden Berlins, am Ufer des Tegeler Sees. Denn so wie sich die Koalition zuletzt präsentierte, kann es nicht weitergehen. Union und SPD haben sich viel vorgenommen. Sie wollen anpacken, was sich bei Steuern, Gesundheit und Rente jahrzehntelang niemand getraut hat: echte Reformen. Die Aufgaben sind groß, das Zeitfenster im Sommer kurz. Damit dies ein Erfolg wird, brauchen die Koalitionäre Geschlossenheit und Professionalität. Denn der Gegenwind dafür wird kommen. Kleinkariertes Hickhack können sie sich nicht leisten. Es steht zu viel auf dem Spiel."/yyzz/DP/he