Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Telefonat Bidens Merkel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Telefonat Bidens Merkel:

"Die Reihenfolge der ersten Telefonate mit Regierungschefs nach dem Amtswechsel eines US-Präsidenten sagt viel über die Wertigkeit der entsprechenden Beziehungen aus. Wenn man danach geht, ist Deutschland Joe Bidens nach Großbritannien und Frankreich drittwichtigster Partner in Europa. Man muss das nicht überbewerten. Und dennoch: Man kann davon ausgehen, dass Biden so wie seine Vorgänger viel von Deutschland erwartet, wenn es um die Bewältigung internationaler Krisen geht. In Washington wartet man auf konkrete Taten. Dass Deutschland sich lieber einbinden lässt statt voranzugehen, stellt einen der großen Unterschiede zu den Amerikanern dar - zu den Franzosen und den Briten übrigens auch. Nummer drei zu sein, passt also ganz gut zu Berlins Ambitionen."