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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Trump und Deutschland

04.05.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Trump und Deutschland:

"Donald Trump mochte Friedrich Merz, weil der so gut Englisch sprach und beim Besuch im Weißen Haus auch noch schöne Gesichtsfarbe hatte. Er mochte ihn, weil der Kanzler Angela Merkel nicht mag, genau wie er. Jetzt hat Merz den israelisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran kritisiert, weshalb der US-Präsident ihn nicht mehr mag. Trump will deshalb Truppen aus Deutschland abziehen, Mittelstrecken-Raketen nicht stationieren und Zölle auf deutsche Autos erhöhen. Bäh! So funktioniert Weltpolitik in diesen Tagen. Auf diesem Niveau. In diesen Denkschablonen. Es ist ein Desaster. Trump weiß natürlich, dass er sich mit dem Krieg kolossal verkalkuliert hat, dass das iranische Regime ihm auf der Nase rumtanzt, er nicht rankommt an das Mullah-Regime."/yyzz/DP/he