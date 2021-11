Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Umgang mit Terroropfern

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Umgang mit Terroropfern:

"In zweierlei Hinsicht hat deshalb der Staat die Aufgabe, seinen Bürgerinnen und Bürgern beizustehen: Erstens, indem er die Gefahr von Anschlägen frühzeitig erkennt und es erst gar nicht zum Äußersten kommen lässt. Zweitens, indem er, sollten Terroristen dann doch zuschlagen, die Opfer in ihrer Not nicht alleinlässt. Insofern ist es gut, dass es inzwischen mit dem Opferbeauftragten der Bundesregierung eine zentrale Anlaufstelle für Hinterbliebene oder Verletzte gibt. Es war die angemessene Reaktion auf das Zuständigkeitswirrwarr, das sich gerade auch nach dem Anschlag vom Berliner Weihnachtsmarkt gezeigt hat."/al/DP/he