Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Wahlsieg Netanjahus

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Wahlsieg Netanjahus:

"In der fünften Wahl der vergangenen dreieinhalb Jahre in Israel schaffte es Netanjahu wieder einmal, eine Mehrheit zu organisieren... Ob Netanjahus Regierung deshalb im Vergleich zu früher deutlich nach rechts rutschen wird, ist noch nicht ausgemacht. Der geschickte Taktierer Netanjahu wird seine eigene Agenda setzen und sich dann erst um die kleineren Parteien kümmern wollen. Außenpolitisch wird sich nicht so viel ändern. Die blutige Reaktion der Regierung auf die Proteste im Iran dürften ihn in seiner Haltung gegen die Mullahs eher noch bestätigt haben. Den Kurs zunehmend freundschaftlicher Beziehungen mit anderen arabischen Staaten wird er ebenfalls fortsetzen wollen. Das ist der Vorteil an wiederkehrenden Regierungschefs. Man weiß, was man an ihnen hat und was nicht."/yyzz/DP/he