Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum 7-Tage-Index

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum 7-Tage-Index:

"Deutschland hat in Sachen Corona einen wunderbar unbeschwerten Sommer erlebt. Die Warnungen vor der voraussichtlichen Entwicklung im Herbst und Winter wollten viele Bundesbürger nicht hören. Jetzt steigen die Infektionszahlen deutlich. Doch die Situation ist eine völlig andere. Die Infizierten sind vor allem junge Menschen, die weniger oft und weniger schwer krank werden. Inzwischen weiß man zudem mehr über die Eigenschaften der Krankheit Covid-19 und kann sie besser behandeln. Das Problem ist noch lange nicht so groß, wie es derzeit gemacht wird. Das liegt vor allem an der willkürlich gezogenen Grenze, von der an etwa Übernachtungsverbote ausgesprochen werden. 50 Infizierte auf 100 000 Einwohner ist das Maß von vor ein paar Monaten. Aktuell sind sie kein vernünftiges Maß mehr."/yyzz/DP/he