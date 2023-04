Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum CDU-Steuervorschlag

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum CDU-Steuervorschlag:

"Der Vorschlag der CDU für Reformen im Steuersystem ist ein kleiner Paukenschlag. Denn die Partei bricht mit einem jahrelangen Tabu: Steuererhöhungen. Zwar mit Einschränkungen, aber dennoch ist der Schritt längst überfällig. Mit dem Papier, dessen Vorschläge in das neue Grundsatzprogramm der Partei fließen sollen, zeichnet sich ab: Die CDU bringt sich in Stellung. In einem Parteienspektrum mit fließenden Übergängen hilft der Union das vor allem in der Abgrenzung zur FDP. Die lehnt Steuererhöhungen (noch) kategorisch ab."/yyzz/DP/he