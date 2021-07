Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Kopftuch-Urteil

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zum Kopftuch-Urteil:

"Die Entscheidung sorgt für Klarheit. Denn ansonsten gäbe es in jeder Umgebung freie Bahn für jegliches religiöse, politische oder wie auch immer geartete Bekenntnis - und daraus resultierende Konflikte. Damit würde letztlich diese Streitfrage in jedem einzelnen Fall wieder bei den Gerichten landen. Zudem hat das Gericht festgelegt, dass Gleichheit herrschen muss. Man kann in der Kita nicht das Kopftuch verbieten und das Kruzifix erlauben. In Gegenden mit einer religiösen Mehrheit liegen hier große Stolperfallen. Kita-Erzieherinnen in einer katholisch geprägten Region müssten jetzt ihr Kreuz um den Hals ablegen, wenn sie einer muslimischen Kollegin das Kopftuch verwehren wollen. Umgekehrt bekäme eine türkisch-muslimische Obsthändlerin in Berlin-Neukölln Probleme, wenn sie einer christlichen Kollegin eine solche Kette verböte, während sie selbst ihr Kopftuch weiterhin trüge."/yyzz/DP/men