Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Lobbyregister

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Lobbyregister:

"Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass Interessengruppen ein wichtiges Instrument sind, damit ein demokratischer Staat funktionieren kann. Denn er setzt sich letztlich aus der Summe seiner Bürger zusammen, die alle verschiedene Interessen haben und ihre Probleme gelöst sehen wollen. Da aber 83 Millionen Menschen in Deutschland nicht einzeln im Bundestag vorsprechen können, hat es sich als sinnvoll bewährt, Interessengruppen zu bilden, die gegenüber Politik und Gesellschaft gemeinsame Ziele schlagkräftiger verfolgen können. Und so sind Lobbyisten mehr als das Zerrbild des bösen Industrievertreters. Auch Interessengruppen mit einem gemeinhin besseren Leumund, von Umweltaktivisten bis hin zu Bürgerrechtsgruppen, gehören dazu."/yyzz/DP/he