Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Votum der Berliner SPD-Mitglieder

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Votum der Berliner SPD-Mitglieder:

"Die Bundesebene der SPD dürfte einerseits erleichtert sein, dass es kein Debakel für die Berliner Parteiführung gegeben hat. Andererseits war ein Mangel an Begeisterung für eine Koalition mit der CDU bei vielen im Willy-Brandt-Haus zu erkennen. Überhaupt sieht es in vielen Bundesländern nicht gut aus für die SPD. In Brandenburg ist nach den Umfragen die AfD stärkste Partei, in Bayern ist die SPD weiter eine Kleinpartei. So gesehen ist die Regierungsbildung in Berlin möglicherweise der Anfang einer Reihe sozialdemokratischer Niederlagen."/yyzz/DP/he