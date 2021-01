Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur 15-km-Regel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur 15-km-Regel:

"Die in Sachsen erfundene 15-Kilometer-Regel sollte, so beschlossen es Ministerpräsidenten und Kanzlerin, die Bürger bundesweit von zu weiten Ausflügen abhalten. Mal davon abgesehen, dass dann doch wieder jedes Land seinen eigenen Kram machte und die Regel höchst verschieden interpretierte - sie ist, hat das Robert-Koch-Institut errechnet, ziemlich sinnlos. Weil sich gerade einmal fünf Prozent der Mobilität damit vermeiden lassen. Das hätte man vorher wissen können. Nicht nur, weil sie ja auch in Sachsen versagte. Bereits einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz hatte eine Physikerin den Politikern vorgerechnet, dass nur ein Radius von fünf Kilometern nützt."/yyzz/DP/he