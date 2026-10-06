DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,72 -3,7%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.307 -0,1%Euro 1,1217 -0,1%Öl 100,7 +0,4%Gold 4.122 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur AfD und Europa

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur AfD und Europa:

"Eine Entteufelung, wie sie Marine Le Pen in Frankreich ihrer Partei auferlegt hat, hielt die AfD bisher nicht für notwendig. Die AfD ist extrem, und sie findet das auch gut so. Doch zumindest in einem zentralen Politikfeld machen die Rechten jetzt einen Schwenk weg von maximalradikalen Forderungen und hin zu einem pragmatischeren Umgang: der Europapolitik. Mit Blick auf die Landtagswahlen in westdeutschen Flächenländern und die Bundestagswahl in den kommenden Jahren ist der Kursschwenk fast schon logisch. Wähler, welche die extrem rechte Partei weiter wachsen lassen können, sind überwiegend im bürgerlichen Lager zu finden. Dort kommt es gar nicht gut an, wenn eine Partei am Fundament des deutschen Wohlstands rüttelt. Klar ist: Eine populistische Partei ist nicht erfolgreich, wenn sie Positionen vertritt, die eine breite Mehrheit der Bevölkerung ablehnt."/yyzz/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.