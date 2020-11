Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Iran-Politik der USA

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Iran-Politik der USA:

"Donald Trump hat ja keine Ahnung, was er mit seiner Kündigung des Iran-Atomabkommens vor zwei Jahren ausgelöst hat. Einen wirkungsvollen neuen Deal hatte der US-Präsident angekündigt, bei dem der Iran sowohl von der Atombombe lassen als auch der Entwicklung von Raketen abschwören sollte. Nichts davon ist eingetroffen. Trump hat lediglich eines erreicht: dass der Iran sich ebenfalls nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt, jetzt nach Herzenslust Uran anreichert und nebenbei Raketen entwickelt. Was für ein Debakel! Für Trumps designierten Nachfolger Joe Biden ist das ein ebenso großes Problem wie für die übrig gebliebenen Vertragsparteien.... Es sei denn, alle Seiten finden sich bereit, unter den geänderten Vorzeichen ein Zusatzprotokoll zu vereinbaren, unter dem die Atommengen nachprüfbar wieder reduziert werden. Dafür werden die Iraner aber Gegenleistungen verlangen."/yyzz/DP/he