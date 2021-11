Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Lage an Polens Grenze

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Lage an Polens Grenze:

"An Europas Ostgrenze, zwischen Polen und Belarus, entscheiden sich zwei wichtige Fragen für die EU. Zum einen der Umgang mit Migranten. Wird die EU zum Schutz ihrer Außengrenzen an einer Grenzanlage mitbauen? Zum Zweiten: Wie hält sie es mit benachbarten autoritären Regimen? Letztlich waren die Sanktionen aufgrund von Wahlbetrug und Polizeigewalt gegen Präsident Alexander Lukaschenko auch ein Versuch, an einem vergleichsweise schwachen Land ein Exempel zu statuieren. Europa muss entscheiden, wie weit es sich in die Eskalationsspirale hineinzwingen lassen will. Und ob man für härtere Sanktionen, die Europa wenig bringen, einen Dauerkonflikt vor der eigenen Haustür riskieren will."/yyzz/DP/he