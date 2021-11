Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur neuen Klimastudie

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zur neuen Klimastudie

China dreht mitnichten nur Däumchen. Das Land hat E-Mobilität zu einer Schlüsseltechnologie erkoren. Es will den Stromsektor radikal umbauen und hat einen nationalen Handel mit Emissionsrechten eingeführt. Zudem werden sukzessive Kohlekraftwerke abgeschaltet. Das tut Xi Jinping nicht nur, weil ihm das Klima am Herzen liegt. Er macht das, um die Luftqualität in den eigenen Städten zu verbessern und damit Macht zu sichern. Doch es zeigt: China tut etwas. Wer nun sagt: Aber die Chinesen sind trotzdem der größte Klimasünder der Welt, hat recht. Zugleich muss man sehen, wo die Emissionen herkommen. China ist Exportweltmeister. Ein großer Teil der durch Kohlekraftwerke produzierten Energie geht für die Produktion von Gütern wie Smartphones drauf, die nach Europa exportiert werden. Made in China schont zwar den Geldbeutel, schadet aber dem Klima./yyzz/DP/zb