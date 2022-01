Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Testpflicht in Kitas

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Testpflicht in Kitas:

"Ist es sinnvoll, Kita- Kinder zweimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion testen zu lassen? Von den Sozialdezernenten der Kreise, vielen Eltern und Sozialpolitikern im Land Brandenburg wird diese Frage mit Ja beantwortet. Entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wäre Aufgabe von Bildungsministerin Britta Ernst. Doch aus ihrem Haus gibt es nur einen Brief, der den Eindruck erweckt, als ob man sich an dieser Stelle lieber nicht in Kämpfe verstricken will und der Ball deshalb ins Spielfeld der kommunalen Ebene geschossen wird. Die Glaubwürdigkeit des Regierungskabinetts steht auf dem Spiel, wenn man weder entscheiden kann, ob die Testpflicht tatsächlich kommen soll, noch festlegen kann, wie viel Geld dafür ausgegeben werden darf."/ra/DP/he