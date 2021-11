Pressestimme: 'Märkischen Oderzeitung' zu Ampel-Verhandlungen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkischen Oderzeitung" (Frankfurt/Oder) zu Ampel-Verhandlungen:

Die Allianz bröckelt. Dass die Grünen, denen vor allem zum Klimaschutz zu langsam verhandelt wird, nun in die Offensive gehen, hat einen guten Grund: Am Gelingen der sozial-ökologischen Transformation hängt ihr Überleben. Bei vielen anderen Themen, die die Grünen als Volkspartei ausmachen, sind sie gut aufgestellt. Doch die Öko-Partei wird daran gemessen, was sie für den Klimaschutz erreicht.