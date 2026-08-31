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Pressestimme: 'Märkischen Oderzeitung' zur Krankschreibung

FRANKFURT (ODER) (dpa-AFX) - "Märkischen Oderzeitung" zur Krankschreibung:

"Dass der Kanzler vielen Deutschen unterstellt, Blaumacher zu sein, hat er immer wieder bekundet. Und deshalb setzte die Union in der Koalition durch, dass man in Zukunft ab dem ersten Krankheitstag ein Attest vom Arzt braucht - und nicht erst ab Tag 4. Mal davon abgesehen, dass noch niemand so wirklich weiß, wie die konkrete Regelung letztlich aussehen wird: Es wird sich um reine Symbolpolitik handeln. Über die dann aber auch noch in der Koalition heftig gestritten wird. Statt das zu tun, was nötig ist, damit viele Bürger länger gesund bleiben. Prävention heißt dazu das Zauberwort. Aber das ist natürlich viel schwerer, als an der Frage, ab wann man eine Krankschreibung braucht, herumzudoktern."/yyzz/DP/stw

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