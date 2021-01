Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Bund-Länder-Beratungen

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Bund-Länder-Beratungen:

"Wenn Bund und Länder am Dienstag über die Verlängerung des Lockdowns diskutieren, dann bringt eine möglicherweise wieder nur auf 14 Tage befristete Ausweitung: nichts. Derlei kurze und letztlich wenig erfolgreiche Shutdown-Intervalle bringen Gastronomen, Dienstleister oder Einzelhändler nur weiter in die Bredouille. Denn sie müssen wieder und wieder ihre Mitarbeiter auf Abruf bereithalten, sie gegebenenfalls aus Kurzarbeit oder Urlauben zurückholen, die Küchen vorsichtshalber anwerfen, Lebensmittel und Getränke vorrätig halten - um dann doch wieder alles runterzufahren, wenn Maßnahmen doch nicht beendet, sondern erneut nur kurzfristig verlängert werden. Wenn also ein weiterer Lockdown beschlossen wird, dann bitte gleich richtig wirksam und wenn nötig eben bis Ende Februar oder Mitte März. Auf jeden Fall für einen Zeitraum, der es lohnt, tragfähige Überbrückungskonzepte zu erarbeiten."/yyzz/DP/he