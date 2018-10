Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Italien

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Italien:

"Die Regierung in Rom macht ihre Fehler selber und trägt auch die Verantwortung dafür - nicht die EU. Der Etatentwurf für 2019 ist sogar ein großer Fehler. Wie Brüssel nun heute in einem ersten Schritt reagiert, ist offen. Es scheint eher unwahrscheinlich, dass die Behörde den Etat-Streit sofort eskalieren lässt. Also wird man sich erst einmal um einen Kompromiss bemühen."/DP/he