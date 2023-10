Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Zukunft von Innenministerin Faeser

MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zu Zukunft von Innenministerin Faeser

Der Kanzler muss wissen, was er tut, wenn er Nancy Faeser im Kabinett hält. Die lädierte Bundesregierung braucht verlässliche Politiker mit Haltung. Die Innenministerin fällt nach ihrem arroganten Wahlkampf nicht in diese moralische Kategorie. Nun stehen aber gewaltige Aufgaben im Bundesinnenministerium an: Die europäische Migrationskrise wird immer massiver zur deutschen Krise. Unklar ist zudem, welche Folgen der Angriff der Hamas auf Israel auf die Sicherheitslage in Deutschland hat. Deutschland braucht da mehr denn je eine vertrauenswürdige Führung im Innenministerium./yyzz/DP/zb