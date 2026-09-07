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Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Gewonnen hat die Angst vor all dem, was anders ist. Eine Partei, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem gilt, die die Schulpflicht abschaffen und "kulturfremde Fachkräfte" ablehnen will, könnte Zugriff auf Polizei und Verfassungsschutz, auf Gelder und Einfluss auf Bundesebene bekommen. Eine Partei, die ihren Wählern keine Zukunft, sondern ein Zurück in die Vergangenheit verspricht./yyzz/DP/zb

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