Pressestimme: 'Mindener Tageblatt' zu Trump/Iran

MINDEN ( dpa-AFX) - Das "Mindener Tageblatt" über den angekündigten Rückzug der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran:

"Will er die Mullahs wirtschaftlich in die Knie zwingen, einen Machtwechsel herbeizwingen, gar eine militärische Auseinandersetzung riskieren? Man weiß es nicht. Die aktuelle Folge der jüngsten Trump-Show jedenfalls ist, jenseits eines prompt steigenden Ölpreises, noch größere Labilität in einer der gefährlichsten Krisenregionen der Welt. Mit unabsehbaren Weiterungen. Welche Folgen die kaltschnäuzige Ignoranz gegenüber den hier zum wiederholten Male vorgeführten europäischen Verbündeten mittel- und langfristig haben wird, kann vorerst niemand ermessen. Dass Europa lernen muss, auf sich gestellt zu sein, sagt sich so leicht: In seiner gegenwärtigen Verfassung scheint das ein eher fantastisches Unterfangen."/yyzz/DP/tos