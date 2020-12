Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Corona

REGENSBURG (dpa-AFX) - Die "Mittelbayerische Zeitung" schreibt zu Corona:

2020 liefert harte Lehren. Wir müssen Ungewissheit aushalten, ob es uns passt oder nicht. Unser Alltags-Vokabular hat sich um Virenlast, mRNA-Impfstoff oder "vulnerabel" erweitert. Wir wissen nun genau, dass sich Unglück in Pandemiezeiten in den unterschiedlichsten Stufen der Grausamkeit zeigt und dass diejenigen, die am lautesten schreien, nicht immer die sein müssen, die tatsächlich am schwersten Betroffenen sind. Das Hadern um den heuer wohl ziemlich einsamen Heiligen Abend ist dafür ein passendes Beispiel. Wer wegen Covid 19 einen Angehörigen verloren hat, würde gerne jede Einschränkungen hinnehmen, wenn sich im Gegenzug die Zeit zurückdrehen ließe und die Familie wieder komplett wäre. Auch Weihnachten auf Intensivstationen, ob als Patient, Arzt oder Krankenschwester, ist deutlich härter als das Fest daheim im kleinen Kreis./yyzz/DP/eas