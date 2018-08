Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Günther/Linke

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Günther/Linke:

"Hinter den Ideen des Schleswig-Holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), der selbst eine relativ geräuschlos funktionierende Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP anführt, steckt durchaus Kalkül. Man könnte auch sagen: Die pure Not diktiert seinen Vorstoß. Denn so bunt war Deutschland noch nie. Und es verspricht oder droht - je nach Lesart - noch bunter zu werden. Auf der Regierungsebene der Länder finden sich 13 verschiedene Farbkonstellationen. Die Suche nach Mehrheiten erfordert, ganz anders als in den gemütlichen Zeiten der alten Bundesrepublik, politische Geschmeidigkeit und beizeiten Wendigkeit."/zz/DP/he