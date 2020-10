Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung ' zu Streik/öffentlicher Dienst

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Streik/öffentlicher Dienst:

"Zahlreich und wohlfeil waren in der ersten Hochphase der Pandemie die Solidaritätsbekundungen mit all jenen, die den Laden sprichwörtlich am Laufen hielten. Der Applaus war den Beschäftigten in den Krankenhäusern, in den Kindertagesstätten und bei der Müllabfuhr sicher. Geht es ans Eingemachte, sollten sich die Helden von damals doch bitteschön wieder bescheiden. Aber Beifall macht nicht satt. Es reicht nicht, wenn sich die Kommunen gebetsmühlenartig auf leere Kassen berufen, gleichzeitig aber achselzuckend den Mietenwahnsinn in den Städten als leider gottgegeben hinnehmen."/be/DP/he