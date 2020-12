Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum harten Lockdown

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zum harten Lockdown

Nun haben wir alle - also wirklich alle Bürger in unserem Land - es in der Hand, Solidarität und Disziplin zu üben. Wir müssen die nächsten Wochen, an Weihnachten und über den Jahreswechsel, mit bitteren Einschränkungen leben. Damit wir Covid 19 überwinden und bald wieder "normal" und frei leben können./be/DP/zb