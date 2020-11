Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum US-Wahlkampf

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zum US-Wahlkampf

Eine außer Kontrolle geratene Pandemie, die Sorge um Gewalt in einer tief gespaltenen Gesellschaft und ein Amtsinhaber, der sich nicht auf einen friedlichen Machtwechsel festlegt - dies sind keine normalen Zeiten, kein normaler Präsident und keine normalen Wahlen. Die Amerikaner spüren, an diesem Dienstag vor einer historischen Entscheidung zu stehen. Dabei lässt sich Leidenschaft auf beiden Seiten feststellen. Schon bei diesen Wahlen braucht Biden als Herausforderer eine überwältigende Mehrheit, um zu verhindern, dass Trump die Wahlen stiehlt. Die Alternative könnte an diesem 3. November nicht klarer sein. Entweder besiegeln die Wähler den Marsch in eine düstere Zukunft oder sie nutzen die Chance, als Nation zu gesunden: von COVID-19 und dem Trumpismus./yyzz/DP/zb