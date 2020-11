Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Corona und Merkel

HALLE (dpa-AFX) - 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Corona und Merkel

Merkel gab das klare Signal: Es liegt an Euch, Leute, ob Deutschland nun die Infektionszahlen senken kann. Selten konnte Merkel mit so viel Autorität auftreten wie in diesen Tagen: Ihre Umfragewerte haben alte Höhen erreicht, und in der Beurteilung des Pandemie-Geschehens hat sie Recht behalten. Einen Wahlkampf muss sie auch nicht mehr gewinnen. Das erleichtert das Formulieren unangenehmer Wahrheiten. Ihre Prognose von Anfang Oktober, als sie Deutschland 19.000 Neuinfektionen pro Tag vorhersagte, ist längst von der Realität überholt. Nun malt sie ein Katastrophenszenario mit einem überlasteten Gesundheitssystem an die Wand, um die Menschen zur Einhaltung der Regeln zu motivieren./be/DP/zb