Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Israel/Baerbock

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Israel/Baerbock:

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nährt die Hoffnung, wenn sie nach einer Reise durch mehrere arabische Länder und erneut nach Israel sagt: "Die Brückenköpfe auf beiden Seiten sind klar erkennbar." Immerhin also: Brückenköpfe scheint es noch zu geben. In diesem Konflikt, der so verfahren scheint, muss man das nicht für gegeben halten. Es sind kleine Fenster in eine Welt nach dem Krieg. Winzig sind diese Aussichten im Vergleich zu dem, was ein Krieg akut auslöst. Aber sie sind da./yyzz/DP/mis