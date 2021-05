Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Lage in den Krankenhäusern

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Lage in den Krankenhäusern:

"Richtig ist: Deutschlands Gesundheitswesen wurde in der Pandemie zu keinem Zeitpunkt überlastet, was auch mit der vergleichsweise hohen Zahl von Intensivbetten zu tun hat. Fakt ist aber auch, dass 2020 fast 90 Prozent aller Corona-Patienten in nur der Hälfte aller Kliniken versorgt wurden. Die restlichen Patienten verteilten sich auf kleinere Kliniken, die nicht immer optimal für die Versorgung schwerster Erkrankungen ausgerüstet sind. Schon daran ist erkennbar, dass Reformbedarf besteht."/yyzz/DP/he