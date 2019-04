Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Rentenbesteuerung

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Rentenbesteuerung:

"Die öffentliche Debatte wird dominiert von der Aufregung darüber, dass - abhängig vom jeweiligen Jahr des Renteneintritts - ein immer größerer Anteil der gesetzlichen Altersbezüge besteuert wird. Was dabei meist unterschlagen wird: Arbeitnehmer können heute von jedem Euro, den sie als Beitrag in die Rentenkasse einzahlen, fast 90 Cent von der Steuer absetzen und haben so mehr Netto vom Brutto. Sicherlich wird damit die Steuerlast ins Alter verschoben, gleichzeitig aber im Berufsleben finanziell die Möglichkeit eröffnet, für das Alter vorzusorgen. Manchem ist dies allerdings genauso wenig bewusst wie die Tatsache, dass auf die Rente überhaupt Steuern zu zahlen sind und Freibeträge geltend gemacht werden können. Auch hier ist eine Informationsoffensive notwendig."/yyzz/DP/he