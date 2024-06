Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu VW/Rivian

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu VW/Rivian:

"Volkswagen hat lernen müssen, dass an Partnerschaften kein Weg vorbeiführt. Die Idee, selbst zum führenden Softwarehaus zu werden, war faszinierend, ist aber am Tempo der Veränderung gescheitert. Bei VW kennt man nun die eigenen Grenzen. Und Rivian, an der Börse einst wertvoller als der Wolfsburger Weltkonzern, ist tatsächlich eine Art Schnäppchen geworden. Erst dadurch wird ein Deal möglich, der durchaus funktionieren kann. Doch wie bisher gilt: Auf dem Papier ist alles einfach. Das größte Hindernis bleiben die Reste der alten Über-Egos, die schon manche Partnerschaft zerstört haben."/DP/jha