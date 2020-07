Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Werksverträgen

HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" zu Werksverträgen:

"Wird Fleisch für den Verbraucher nun etwas teurer? Das ist ein schlüssiges Szenario. Es ist aber mitnichten so, als würden der Industrie jetzt Kosten zugemutet, die Fleisch plötzlich wieder zu einem Luxusgut machen würden. Es geht um grundlegende Mindeststandards. Derjenige, der das Wurstbrot isst, soll sich nicht dafür schämen müssen, wie an der Herstellung beteiligte Menschen leben und arbeiten. Die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen sind nur eines der Probleme, wenn wir über Fleisch und seinen Preis sprechen. Die ethische Debatte darüber, was die Massenproduktion für die Tiere bedeutet und welche Folgen wir daraus ziehen müssen, ist gesellschaftlich wie politisch eher noch am Anfang."/yyzz/DP/fba