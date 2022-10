Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zum Wiederaufbau der Ukraine

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zum Wiederaufbau der Ukraine:

"Es ist die richtige Entscheidung, Kiew nach Kräften zu helfen. Doch zwei gewaltige Probleme bestehen dabei. Ein Wiederaufbau setzt Frieden voraus, doch der ist nicht in Sicht. So lange Putin Bomben wirft, kann der Wiederaufbau nur vorbereitet, aber nicht begonnen werden. Und wenn es bei seiner völkerrechtswidrigen Annexion ukrainischer Gebiete bleibt, wird Putins Russland immer der Stachel in der Ukraine bleiben. Das birgt enorme Risiken für Investoren. Und es besteht eine weitere Unsicherheit, über die nicht hinweggesehen werden darf: Die Korruption in der Ukraine. Sie war vor dem Krieg ein großes Übel und es wäre naiv zu glauben, dass sie mit dem Krieg verschwindet."/yyzz/DP/nas