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Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Abu Dhabi/Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Abu Dhabi/Ukraine:

"Russen und Amerikaner wollen die Ukraine unter sich aufteilen und, so US-Außenminister Rubio, über die "europäische Sicherheitsarchitektur" reden, aber nicht mit den Europäern. Der Trump-Clan wittert Milliardengeschäfte. Und Moskau sieht sich seinem Ziel nahe: die Demilitarisierung der NATO-Ostflanke. Dann wäre Polen und mit ihm das Baltikum buchstäblich wieder offen. Für die Europäer ist das unannehmbar. Gegen einen Diktatfrieden helfen mehr Abwehrraketen für Kiew, um Menschen und Kraftwerke vor den erbarmungslosen Bombardements zu schützen. Dass Europa, und hier voran Merz, in den Verhandlungen eine aktivere Rolle beanspruchen und auch wieder selbst das Gespräch mit Putin suchen sollten, steht auf einem anderen Blatt."/DP/jha

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