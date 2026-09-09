DAX 26.008 +0,0%ESt50 6.413 +0,1%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,18 -0,6%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 67.584 +0,2%Euro 1,1632 +0,1%Öl 99,3 +1,5%Gold 4.377 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Brandmauer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Brandmauer:

"Welche Schlüsse auch immer die tief gespaltene Republik aus der Wahl in Sachsen-Anhalt zieht, über eines sollte Einigkeit herzustellen sein: Die Bürger haben die Brandmauer in ihrer bisherigen Form abgewählt. Und zwar auf die harte Tour. Es geht nicht mehr darum, ob sich die CDU von der AfD tolerieren lässt, sondern umgekehrt. Angesichts der neuen Realität in Magdeburg wird die CDU nicht umhin kommen, der AfD bei gewissen Sachfragen zur Mehrheit zu verhelfen. Alles andere hieße Unregierbarkeit. Die aber kann die Union nicht mit ihrem Selbstverständnis als staatstragende Partei vereinbaren. Vielleicht sollte die Union nach Brüssel blicken, wo CSU-Vize Weber rote Linien gegenüber den Rechtsradikalen gezogen hat, dort, wo diese Linien aber nicht verletzt werden, gemeinsame Abstimmungen aber nicht ausschließt."/yyzz/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.