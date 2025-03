Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Bundestag/Schulden

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Bundestag/Schulden:

"Die historische Schuldenschlacht im Bundestag ist geschlagen, und man darf heute schon gespannt sein, wie der 18. März des Jahres 2025 in die Annalen der Bundesrepublik eingehen wird: als der Tag, an dem Friedrich Merz 31 Jahre nach seinem erstmaligen Einzug ins Parlament doch noch die Kanzlerschaft errang? Oder ist es die von der FDP beschworene schwarze Stunde, die die Zerrüttung der Staatsfinanzen einleitete? Oder der Moment, in dem die Nachkriegsrepublik endlich erwachsen wurde und ihre Verteidigung gegen ein aggressives neo-imperialistisches Russland in die eigene Hand nahm? Vermutlich ist es von allem etwas. Den Vorwurf der Wählertäuschung wird Merz nicht so leicht abschütteln können wie das gestern im Bundestag angestimmte hysterische "Kriegstreiberei"-Geschrei von AfD, BSW und Linker, die in schamloser Verdrehung der Geschichte Putin zum Opfer und Merz zum Täter umdeuten wollen."/yyzz/DP/nas